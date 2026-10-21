21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

झालावाड़

Jhalawar Panchayat Election 2026: जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग कल, 4.55 लाख वोटर्स करेंगे मतदान

Jhalawar Panchayat Chunav 2026: झालावाड़ जिले में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को चार पंचायत समितियों में मतदान होगा। अकलेरा, भवानीमंडी, डग और मनोहरथाना की 128 ग्राम पंचायतों में 4.55 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। पंचायत समिति के 88 और जिला परिषद के 17 सदस्यों सहित कुल 105 पदों के लिए 467 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Kamal Mishra

Oct 21, 2026

Jhalawar Panchayat Election

Jhalawar Panchayat Election: राजकीय पॉलिटे​क्निक कॉलेज में अंतिम प्र​शिक्षण लेते कर्मचारी। (फोटो-पत्रिका)

झालावाड़। पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को झालावाड़ जिले की चार पंचायत समितियों में मतदान होगा। अकलेरा, भवानीमंडी, डग और मनोहरथाना की 128 ग्राम पंचायतों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में 4 लाख 55 हजार 263 मतदाता वोट डालकर 105 जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। मतदान के लिए जिले में 467 केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।

चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बुधवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री के साथ संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। मतदान के साथ ही चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य मतपेटियों में बंद हो जाएगा।

105 सदस्यों के लिए होगा मतदान

पहले चरण में जिले की चार पंचायत समितियों के 88 सदस्यों और जिला परिषद के 17 सदस्यों के लिए मतदान होगा। पंचायत समिति सदस्यों की सबसे अधिक 23-23 सीटें अकलेरा और डग में हैं। भवानीमंडी और मनोहरथाना में 21-21 सदस्यों का चुनाव होगा। जिला परिषद की पांच सीटें अकलेरा क्षेत्र में हैं, जबकि भवानीमंडी, डग और मनोहरथाना में चार-चार सदस्यों के लिए मतदान होगा। मतदान केंद्रों की संख्या के लिहाज से अकलेरा सबसे आगे है। यहां 130 केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। डग में 121, मनोहरथाना में 109 और भवानीमंडी में 107 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर मतदान की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है।

चारों पंचायत समितियों में मतदान का गणित

पंचायत समितिग्राम पंचायतेंपंचायत समिति सदस्यजिला परिषद सदस्यमतदान केंद्र
अकलेरा35235130
भवानीमंडी29214107
डग34234121
मनोहरथाना30214109
कुल1288817467

मतपत्र और मतपेटी से होगा मतदान, कार्मिकों को निर्देश

पंचायती राज आम चुनाव-2026 के प्रथम चरण के लिए बुधवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद दल अकलेरा, भवानीमंडी, डग और मनोहरथाना के लिए रवाना हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ ने मतदान कार्मिकों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद मतपत्र और मतपेटी के माध्यम से मतदान कराया जा रहा है। ऐसे में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी सावधानी से संपन्न कराना जरूरी है। मतदान केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं और निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन हो।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी कार्मिक निष्पक्षता और जिम्मेदारी से काम करें। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार नहीं करने और किसी भी समस्या या अप्रिय स्थिति की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेताया कि लापरवाही या निर्देशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन और पुलिस ने मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की है। मतदान समाप्त होने के बाद निर्वाचन सामग्री को नियमानुसार सील कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री के इस्तेमाल, गोपनीयता और प्रक्रिया से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश समझाए गए।

यह वीडियो भी देखें :

Sirohi Panchayat Election 2026: जिले की 4 पंचायत समितियों में मतदान कल, 3.63 लाख मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

ये भी पढ़ें
Sirohi Panchayat Election

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2026 09:14 pm

Published on:

21 Oct 2026 09:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar Panchayat Election 2026: जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग कल, 4.55 लाख वोटर्स करेंगे मतदान

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Jhalawar: उम्र में बड़े पति के जुल्म से तंग आकर लड़की ने दी हत्या की सुपारी, पिता-मामा ने 4 लाख में करवाई थी शादी

jhalawar minor marriage case
झालावाड़

राजस्थान जिला परिषद चुनाव में BJP प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन क्यों हुआ खारिज?

jhalawar zila parishad election 2026
झालावाड़

राजस्थान में खाकी पर दाग! तस्करी का सौदा करते 14 लाख रुपए कैश के साथ कांस्टेबल गिरफ्तार

constable arrested in jhalawar
झालावाड़

‘सीढ़ियों से गिरने’ की झूठी कहानी से मानव तस्करी और 100 करोड़ के घोटाले तक, झालावाड़ पुलिस ने खुद दर्ज कीं 19 FIR

Jhalawar Crime News
झालावाड़

युवती को बेचने की फिराक में थे, राजस्थान पुलिस ने समय रहते दबिश देकर छुड़ाया; तीन गिरफ्तार

Maharashtra Nashik Conversion Case
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.