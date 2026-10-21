Jhalawar Panchayat Election 2026: जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग कल, 4.55 लाख वोटर्स करेंगे मतदान

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी कार्मिक निष्पक्षता और जिम्मेदारी से काम करें। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार नहीं करने और किसी भी समस्या या अप्रिय स्थिति की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेताया कि लापरवाही या निर्देशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन और पुलिस ने मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की है। मतदान समाप्त होने के बाद निर्वाचन सामग्री को नियमानुसार सील कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री के इस्तेमाल, गोपनीयता और प्रक्रिया से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश समझाए गए।