Choti Diwali 2026: नरक चतुर्दशी पर सिर्फ घर नहीं, मन भी करें रोशन; जानिए इसका वास्तविक और आध्यात्मिक अर्थ

आज के बदलते समय में छोटी दीपावली का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। हम अपने घरों और आसपास की सफाई तो करते हैं, लेकिन क्या कभी अपने मन के भीतर झाँककर भी देखते हैं? क्या हमारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार और कटुता जैसी नकारात्मक भावनाएँ तो नहीं हैं? वास्तव में छोटी दीपावली हमें इन बुराइयों को समाप्त करने और जीवन में प्रेम, करुणा, सहयोग तथा सद्भाव का प्रकाश फैलाने की प्रेरणा देती है।