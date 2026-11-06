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दौसा

Dausa Sarpanch Election Result: 21 साल की ‘ख़ुशी’ और कांग्रेस नेता की पत्नी ‘बुलबुल’ बनीं सरपंच, देखें दौसा जिले की सभी 221 पंचायतों का परिणाम

Dausa Sarpanch Election Result 2026: राजस्थान पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत दौसा जिले की आठ पंचायत समितियों की 221 ग्राम पंचायतों में हुए सरपंच चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। देर रात मतगणना पूरी होने के साथ ही गांवों की नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है।
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दौसा

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Anil Prajapat

Updated: 6 Nov 2026, 10:20 AM IST

khusi-bulbul

नई सरपंच खुशी खंडेलवाल और बुलबुल राजावत। फोटो: पत्रिका

दौसा। राजस्थान पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत दौसा जिले की आठ पंचायत समितियों की 221 ग्राम पंचायतों में हुए सरपंच चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। देर रात मतगणना पूरी होने के साथ ही गांवों की नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। परिणाम सामने आते ही कहीं समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया तो कहीं हार-जीत को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।

लालसोट पंचायत समिति की घाटा ग्राम पंचायत में रोचक मुकाबला देखने को मिला। यहां केसंता देवी गुर्जर एक मत से जीतकर सरंपच चुनी गई। इसके अलावा थलोज से नहनी देवी, लाडपुरा से अर्चना, देवली से रामलाल, श्रीरामपुरा से उगन्ती देवी, खेडली से लल्लूराम मीना, मिर्जापुरा से भजन लाल प्रजापत, खटवा से मंजू देवी और लालपुरा से मुकेशी देवी मीना विजयी रहीं। दौसा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत डीडवाना से दीपक पटेल 2554 वोटों से जीतकर सरपंच बने। वहीं, शिवसिंह पुरा पंचायत समिति लाखनपुर से 21 साल की खुशी खंडेलवाल सरपंच बनी।

इसके अलावा निर्झरना पंचायत से बुलबुल राजावत ने सरपंच चुनाव में जीत दर्ज की। बता दें कि निर्झरना की नई सरपंच बुलबुल कांग्रेस नेता प्रद्युम्न सिंह चौहान की पत्नी है। प्रद्युम्न सिंह कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक है और वे पहले निर्झरना से ही सरपंच थे। लेकिन, इस बार महिला सीट होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को पंचायत चुनाव मैदान में उतारा।

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दौसा पंचायत समिति क्षेत्र में सैंथल से ललित मोहन शर्मा, बोरोदा से रोशनी मीणा, बापी से लक्ष्मीनारायण मीना, रामपुरा उर्फ महाराजपुरा से सुमित्रा देवी, बिशनपुरा से प्रेम देवी, काबलेश्वर से रणविजय सिंह, तीतरवाडा कलां से मिथलेश और काली पहाड़ी से प्रभात्या बैरवा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा पुरोहितों का बास से राममनोहर मीना, सिण्डौली से आशा कुमारी शर्मा, बडोली से कौशल्या देवी, चौरडी से प्रभु नारायण मीणा और खुरीकलां से उर्मिला गुर्जर सहित अन्य पंचायतों में भी नए सरपंच चुने गए।

8 पंचायत समितियों की 221 पंचायतों में कौन बना सरपंच?

दौसा पंचायत समिति

ग्राम पंचायतविजेता सरपंच का नाम
सैंथलललित मोहन शर्मा
बोरोदारोशनी मीणा
बापीलक्ष्मीनारायण मीना
रामपुरा उर्फ महाराजपुरासुमित्रा देवी
बिशनपुराप्रेम देवी
काबलेश्वररणविजय सिंह
तीतरवाडा कलांमिथलेश
काली पहाड़ीप्रभात्या बैरवा
पुरोहितों का बासराममनोहर मीना
सिण्डौलीआशा कुमारी शर्मा
बडोलीकौशल्या देवी
शिवरामपुरानानगी देवी
चौरडीप्रभु नारायण मीणा
खुरीकलांउर्मिला गुर्जर
रोहडाकमलेश
चांदरानामनीषा मीणा
नांगल बैरसीममता वर्मा
चावण्डेडाअशोक कुमार राजबलाई
खैरवालसज्जन सिंह
भण्डानानंदलाल शर्मा
जिरोता खुर्दओमप्रकाश मीणा
प्रेमपुरादिनेश कुमार मीणा
महेश्वरा खुर्दपिंकी मीणा
जसोताकालूराम
महेश्वरा कलांमुक्ति धोबी
जौपाडाधर्म सिंह खारवाल
पालावासविनोद कुमार बैरवा
निमालीमुन्नालाल
कालोताउगती देवी
भेडोलीकविता देवी बैरवा
कुण्डलमंजू देवी
बाणे का बरखेडागिर्राज प्रसाद गुर्जर
भगलाईपुष्पा देवी
नांगल चापाहजारी लाल बैरवा
रलावतामीरा देवी
सूरजपुरासावलराम
कालाखोहरेखा मीना

लालसोट पंचायत समिति

ग्राम पंचायतविजेता सरपंच का नाम
थलोजनहनी देवी
लाडपुराअर्चना
देवलीराम लाल
श्रीरामपुराउगन्ती देवी
खेडलीलल्लूराम मीना
मिर्जापुराभजन लाल प्रजापत
खटवामंजू देवी
लालपुरामुकेशी देवी मीना
बडेखनघनश्याम मीना
कांकरियाकविता देवी
कल्याणपुराअनीता मीना
बिलौनाखुर्दकेशन्ती देवी
बगडीमन्ना लाल बैरवा
बिलोना कलांपप्पू बैरवा
महारियालक्ष्मी नारायण महावर
किशोरपुराप्रेम देवी
खेडला खुर्दप्राची जादौन
डिवाचली कलांअलका देवी मीना
पट्टीकिशोरपुरारामेश्वरी देवी
सूरतपुरासीता देवी
बिनौरीकुंजीलाल मीना
टोडाठेकलारमेश चंद्र बैरवा
खेमावासहेमराज मीणा
टोडागांगारतन लाल सैनी
इन्दावादुर्गेश कंवर
डिगोधर्मसिंह गुर्जर
गोलराजेश मीना
खटूम्बरममता देवी मीना
घाटाकेशंता देवी
डिडवानादीपक पटेल

लवाण पंचायत समिति



ग्राम पंचायतविजेता सरपंच का नाम
खानपुरासारिका देवी
पीपल्या चैनपुराराजंती देवी
जैलमपुराहरचन्दा बैरवा
रजवासविक्रम
माण्डेडा सुनारपुरासंतोष कुमार
खानवासमंजु मीणा
डुगरावताभारत लाल मीणा
कंवरपुरारामेश्वर प्रसाद गुर्जर
बूटोलीसुनीता देवी
बनियानामहेंद्र कुमार गुर्जर
चावण्डरामनारायण मीना
हिंगोटियापप्पू शर्मा
नांगल गोविंदसुनीता देवी
सिंगवाडाबनवारी
ढिगारियातुलसा देवी
कोटापट्टीगुलाब देवी


पंचायत समिति नांगल राजावतान

ग्राम पंचायतविजेता सरपंच
बड़ागांवबनवारी लाल मीना
ठीकरियाकैलाशी देवी
लाड़ली का बासबीना मीना
मानपुरियारीना मीना
प्यारीवासहरिनारायण मीना
मलवासप्रियंका मीना
देहलासकौशल्या देवी
नांगल राजावतानगीता देवी
रामसिंहपुरागुलाब मीना
चूड़ियावासरीना मीना
अभयपुरासंतोष कुमार बैरवा
बैजवाड़ीरामजीलाल मीना
छारेड़ाशांति देवी
बागपुराघमंडी लाल मीना
कालीखाड़बसंती देवी
थुमडीओमप्रकाश मीना
धरणवाससुमित्रा देवी मीना
बालावासबनवारी लाल मीना
हापावासमंदोरी देवी
खवारावजीनिर्मला देवी
पापड़दाराहुल कुमार मीना
आलूदाकैलाश प्रसाद शर्मा
आलूदा खुर्दहीरा देवी मीना
श्यालावासमांगीलाल बैरवा
महाराजपुरारामकिलो मीना
गोठड़ारेखा रानी मीना
सरायमहेंद्र सिंह गुर्जर
आमटेडागीता देवी

पंचायत समिति शिवसिंहपुरा

ग्राम पंचायतविजेता सरपंच
नालावाससम्पति मीना
झांपदाकैलाश चंद्र बैरवा
दौलतपुरापांची देवी
समेलरेवड़मल मीना
होदायलीगोपाली देवी
मटलानालाली देवी
महाराजपुराकिशन लाल
तलावगांवसुरेन्द्र सिंह
श्रीमारामकरण मीना
कर्णपुरा चक नं. 01सावल्या
लाखनपुरखुशी खंडेलवाल
शिवसिंहपुराशिमला मीना
थूणियाधिराजपुरालल्ली देवी
संवासाविमला महावर
चौण्डियावासममता देवी
निर्झरनाबुलबुल राजावत
रतनपुरालक्ष्मी देवी
रायमलपुरानानगराम
श्यामपुरा कलांचन्द्रभान सिंह

पंचायत समिति सिकन्दरा

ग्राम पंचायतविजेता सरपंच
दुब्बीसुशीला महावर
रेटासुमन देवी
कैलाईगोविंदी
बासदाशांति देवी
सिकन्दरासावित्री
मरियादानीतू बाई गुर्जर
बावनपाड़ामोहन
ब्राह्मण बैराड़ाहरिसिंह गुर्जर
बिंदरवाड़ालाडबाई मीना
रामगढ़बने सिंह
अचलपुराकमला
सरुनडालासंतरा
झरनाअनीता बैरवा
टोरडाचंवर सिंह राजपूत
गांगदवाडीकैलाश चंद महावर
गंडरावाखेमराज मीना
अगावलीललिता देवी
निहालपुराराजकुमार बैरवा
भंडारीलक्ष्मण गुर्जर
डोलिकाजगन्नाथ मीना
पीलवा कलांमिथलेश
शेखपुराकिशन लाल गुर्जर
छोकरवाड़ातस्वीर गुर्जर
गुमानपुराप्रभाती देवी
लांकापूरणमल बैरवा
झापड़ावासनिशा कंवर
राणोलीअनीता
गढ़ममता देवी
देवरीगुलाब देवी
मोहचिंगपुराअमरती देवी

पंचायत समिति सिकराय

ग्राम पंचायतविजेता सरपंच
पीपलकीसोनी देवी
सीकरीपुष्पा महावर
मानपुरमनीषा सैनी
पंचोलीप्रेम
पीलोदीधाधूंराम मीणा
करोड़ीविजय सिंह मीना
ठीकरियाराम बाई
पाड़लीकुसुम मीना
मीना सीमलामौसम मीना
उदयपुराधीरज कुमार बैरवा
चंदेरालखन मीना
नांदरीशांति
डैण्डा बसेड़ीदामोदर प्रसाद जांगिड़
नाहरखोहराकमलेश
हींगवासीमा मीना
गनीपुरमौसम मीना
नामनेरकमोद मीना
जयसिंहपुरासूरज बाई
घूमनासूरज बाई मीना
पाटनप्रह्लाद महावर
गीजगढ़अनीता देवी
कालवानमुकेश परेवा
कालाखोराधा मीना
गढ़ौराआनन्दी लाल मीना
जोध्यामनीषा मीना
फर्राशपुरारमाकांत शर्मा
बहरावण्डाअभी परिणाम नहीं आया

पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा

ग्राम पंचायतविजेता सरपंच
हेमल्यावालाविकास मीना
चांदावासलल्ली देवी
अभयपुराराकेश कुमार जांगिड़
सोनडखेलंता देवी
सिंदोलीतुलसी मीना
बिदरखाकेला देवी
जगनेर तुर्कान रामनगरसलमा खान
गांगल्यावासलोकेश
नौरंगपुराममता मीना
कुशलपुरासंजय
बीछाममता मीना
श्रीयाबदाम देवी
अमराबादसीमा देवी शर्मा
बीड़ोलीरामप्रसाद मीना
कंवरपुराअनीता मीना
रालावासनाथू लाल प्रजापत
टोरडासीताराम बैरवा
सलेमपुराओमप्रकाश बैरवा
डूंगरपुरराधेश्याम मीना
हरिपुरालाली सैनी
कोलीवाड़ाबाबूलाल मीना
डोबमोहन सिंह चौहान
ढोलावासरामविलास मीना
भांवताभजन लाल मीना
पालून्दानिशा मीना
नयावासरामनारायण
राहुवाससुनीता मीना
जगनेरमोतीलाल मीना
निज़ामपुरारामजीलाल मीना
कल्लावासराकेश कुमार मीना
जीतपुरधापा देवी
गोपालपुरासिंगारी देवी
निचूनियामंटू देवी मीना
कालूवासप्रिया शर्मा

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