Dausa Sarpanch Election Result: 21 साल की ‘ख़ुशी’ और कांग्रेस नेता की पत्नी ‘बुलबुल’ बनीं सरपंच, देखें दौसा जिले की सभी 221 पंचायतों का परिणाम

नई सरपंच खुशी खंडेलवाल और बुलबुल राजावत। फोटो: पत्रिका
दौसा। राजस्थान पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत दौसा जिले की आठ पंचायत समितियों की 221 ग्राम पंचायतों में हुए सरपंच चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। देर रात मतगणना पूरी होने के साथ ही गांवों की नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। परिणाम सामने आते ही कहीं समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया तो कहीं हार-जीत को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।
लालसोट पंचायत समिति की घाटा ग्राम पंचायत में रोचक मुकाबला देखने को मिला। यहां केसंता देवी गुर्जर एक मत से जीतकर सरंपच चुनी गई। इसके अलावा थलोज से नहनी देवी, लाडपुरा से अर्चना, देवली से रामलाल, श्रीरामपुरा से उगन्ती देवी, खेडली से लल्लूराम मीना, मिर्जापुरा से भजन लाल प्रजापत, खटवा से मंजू देवी और लालपुरा से मुकेशी देवी मीना विजयी रहीं। दौसा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत डीडवाना से दीपक पटेल 2554 वोटों से जीतकर सरपंच बने। वहीं, शिवसिंह पुरा पंचायत समिति लाखनपुर से 21 साल की खुशी खंडेलवाल सरपंच बनी।
इसके अलावा निर्झरना पंचायत से बुलबुल राजावत ने सरपंच चुनाव में जीत दर्ज की। बता दें कि निर्झरना की नई सरपंच बुलबुल कांग्रेस नेता प्रद्युम्न सिंह चौहान की पत्नी है। प्रद्युम्न सिंह कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक है और वे पहले निर्झरना से ही सरपंच थे। लेकिन, इस बार महिला सीट होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को पंचायत चुनाव मैदान में उतारा।
दौसा पंचायत समिति क्षेत्र में सैंथल से ललित मोहन शर्मा, बोरोदा से रोशनी मीणा, बापी से लक्ष्मीनारायण मीना, रामपुरा उर्फ महाराजपुरा से सुमित्रा देवी, बिशनपुरा से प्रेम देवी, काबलेश्वर से रणविजय सिंह, तीतरवाडा कलां से मिथलेश और काली पहाड़ी से प्रभात्या बैरवा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा पुरोहितों का बास से राममनोहर मीना, सिण्डौली से आशा कुमारी शर्मा, बडोली से कौशल्या देवी, चौरडी से प्रभु नारायण मीणा और खुरीकलां से उर्मिला गुर्जर सहित अन्य पंचायतों में भी नए सरपंच चुने गए।
|ग्राम पंचायत
|विजेता सरपंच का नाम
|सैंथल
|ललित मोहन शर्मा
|बोरोदा
|रोशनी मीणा
|बापी
|लक्ष्मीनारायण मीना
|रामपुरा उर्फ महाराजपुरा
|सुमित्रा देवी
|बिशनपुरा
|प्रेम देवी
|काबलेश्वर
|रणविजय सिंह
|तीतरवाडा कलां
|मिथलेश
|काली पहाड़ी
|प्रभात्या बैरवा
|पुरोहितों का बास
|राममनोहर मीना
|सिण्डौली
|आशा कुमारी शर्मा
|बडोली
|कौशल्या देवी
|शिवरामपुरा
|नानगी देवी
|चौरडी
|प्रभु नारायण मीणा
|खुरीकलां
|उर्मिला गुर्जर
|रोहडा
|कमलेश
|चांदराना
|मनीषा मीणा
|नांगल बैरसी
|ममता वर्मा
|चावण्डेडा
|अशोक कुमार राजबलाई
|खैरवाल
|सज्जन सिंह
|भण्डाना
|नंदलाल शर्मा
|जिरोता खुर्द
|ओमप्रकाश मीणा
|प्रेमपुरा
|दिनेश कुमार मीणा
|महेश्वरा खुर्द
|पिंकी मीणा
|जसोता
|कालूराम
|महेश्वरा कलां
|मुक्ति धोबी
|जौपाडा
|धर्म सिंह खारवाल
|पालावास
|विनोद कुमार बैरवा
|निमाली
|मुन्नालाल
|कालोता
|उगती देवी
|भेडोली
|कविता देवी बैरवा
|कुण्डल
|मंजू देवी
|बाणे का बरखेडा
|गिर्राज प्रसाद गुर्जर
|भगलाई
|पुष्पा देवी
|नांगल चापा
|हजारी लाल बैरवा
|रलावता
|मीरा देवी
|सूरजपुरा
|सावलराम
|कालाखोह
|रेखा मीना
|ग्राम पंचायत
|विजेता सरपंच का नाम
|थलोज
|नहनी देवी
|लाडपुरा
|अर्चना
|देवली
|राम लाल
|श्रीरामपुरा
|उगन्ती देवी
|खेडली
|लल्लूराम मीना
|मिर्जापुरा
|भजन लाल प्रजापत
|खटवा
|मंजू देवी
|लालपुरा
|मुकेशी देवी मीना
|बडेखन
|घनश्याम मीना
|कांकरिया
|कविता देवी
|कल्याणपुरा
|अनीता मीना
|बिलौनाखुर्द
|केशन्ती देवी
|बगडी
|मन्ना लाल बैरवा
|बिलोना कलां
|पप्पू बैरवा
|महारिया
|लक्ष्मी नारायण महावर
|किशोरपुरा
|प्रेम देवी
|खेडला खुर्द
|प्राची जादौन
|डिवाचली कलां
|अलका देवी मीना
|पट्टीकिशोरपुरा
|रामेश्वरी देवी
|सूरतपुरा
|सीता देवी
|बिनौरी
|कुंजीलाल मीना
|टोडाठेकला
|रमेश चंद्र बैरवा
|खेमावास
|हेमराज मीणा
|टोडागांगा
|रतन लाल सैनी
|इन्दावा
|दुर्गेश कंवर
|डिगो
|धर्मसिंह गुर्जर
|गोल
|राजेश मीना
|खटूम्बर
|ममता देवी मीना
|घाटा
|केशंता देवी
|डिडवाना
|दीपक पटेल
|ग्राम पंचायत
|विजेता सरपंच का नाम
|खानपुरा
|सारिका देवी
|पीपल्या चैनपुरा
|राजंती देवी
|जैलमपुरा
|हरचन्दा बैरवा
|रजवास
|विक्रम
|माण्डेडा सुनारपुरा
|संतोष कुमार
|खानवास
|मंजु मीणा
|डुगरावता
|भारत लाल मीणा
|कंवरपुरा
|रामेश्वर प्रसाद गुर्जर
|बूटोली
|सुनीता देवी
|बनियाना
|महेंद्र कुमार गुर्जर
|चावण्ड
|रामनारायण मीना
|हिंगोटिया
|पप्पू शर्मा
|नांगल गोविंद
|सुनीता देवी
|सिंगवाडा
|बनवारी
|ढिगारिया
|तुलसा देवी
|कोटापट्टी
|गुलाब देवी
|ग्राम पंचायत
|विजेता सरपंच
|बड़ागांव
|बनवारी लाल मीना
|ठीकरिया
|कैलाशी देवी
|लाड़ली का बास
|बीना मीना
|मानपुरिया
|रीना मीना
|प्यारीवास
|हरिनारायण मीना
|मलवास
|प्रियंका मीना
|देहलास
|कौशल्या देवी
|नांगल राजावतान
|गीता देवी
|रामसिंहपुरा
|गुलाब मीना
|चूड़ियावास
|रीना मीना
|अभयपुरा
|संतोष कुमार बैरवा
|बैजवाड़ी
|रामजीलाल मीना
|छारेड़ा
|शांति देवी
|बागपुरा
|घमंडी लाल मीना
|कालीखाड़
|बसंती देवी
|थुमडी
|ओमप्रकाश मीना
|धरणवास
|सुमित्रा देवी मीना
|बालावास
|बनवारी लाल मीना
|हापावास
|मंदोरी देवी
|खवारावजी
|निर्मला देवी
|पापड़दा
|राहुल कुमार मीना
|आलूदा
|कैलाश प्रसाद शर्मा
|आलूदा खुर्द
|हीरा देवी मीना
|श्यालावास
|मांगीलाल बैरवा
|महाराजपुरा
|रामकिलो मीना
|गोठड़ा
|रेखा रानी मीना
|सराय
|महेंद्र सिंह गुर्जर
|आमटेडा
|गीता देवी
|ग्राम पंचायत
|विजेता सरपंच
|नालावास
|सम्पति मीना
|झांपदा
|कैलाश चंद्र बैरवा
|दौलतपुरा
|पांची देवी
|समेल
|रेवड़मल मीना
|होदायली
|गोपाली देवी
|मटलाना
|लाली देवी
|महाराजपुरा
|किशन लाल
|तलावगांव
|सुरेन्द्र सिंह
|श्रीमा
|रामकरण मीना
|कर्णपुरा चक नं. 01
|सावल्या
|लाखनपुर
|खुशी खंडेलवाल
|शिवसिंहपुरा
|शिमला मीना
|थूणियाधिराजपुरा
|लल्ली देवी
|संवासा
|विमला महावर
|चौण्डियावास
|ममता देवी
|निर्झरना
|बुलबुल राजावत
|रतनपुरा
|लक्ष्मी देवी
|रायमलपुरा
|नानगराम
|श्यामपुरा कलां
|चन्द्रभान सिंह
|ग्राम पंचायत
|विजेता सरपंच
|दुब्बी
|सुशीला महावर
|रेटा
|सुमन देवी
|कैलाई
|गोविंदी
|बासदा
|शांति देवी
|सिकन्दरा
|सावित्री
|मरियादा
|नीतू बाई गुर्जर
|बावनपाड़ा
|मोहन
|ब्राह्मण बैराड़ा
|हरिसिंह गुर्जर
|बिंदरवाड़ा
|लाडबाई मीना
|रामगढ़
|बने सिंह
|अचलपुरा
|कमला
|सरुनडाला
|संतरा
|झरना
|अनीता बैरवा
|टोरडा
|चंवर सिंह राजपूत
|गांगदवाडी
|कैलाश चंद महावर
|गंडरावा
|खेमराज मीना
|अगावली
|ललिता देवी
|निहालपुरा
|राजकुमार बैरवा
|भंडारी
|लक्ष्मण गुर्जर
|डोलिका
|जगन्नाथ मीना
|पीलवा कलां
|मिथलेश
|शेखपुरा
|किशन लाल गुर्जर
|छोकरवाड़ा
|तस्वीर गुर्जर
|गुमानपुरा
|प्रभाती देवी
|लांका
|पूरणमल बैरवा
|झापड़ावास
|निशा कंवर
|राणोली
|अनीता
|गढ़
|ममता देवी
|देवरी
|गुलाब देवी
|मोहचिंगपुरा
|अमरती देवी
|ग्राम पंचायत
|विजेता सरपंच
|पीपलकी
|सोनी देवी
|सीकरी
|पुष्पा महावर
|मानपुर
|मनीषा सैनी
|पंचोली
|प्रेम
|पीलोदी
|धाधूंराम मीणा
|करोड़ी
|विजय सिंह मीना
|ठीकरिया
|राम बाई
|पाड़ली
|कुसुम मीना
|मीना सीमला
|मौसम मीना
|उदयपुरा
|धीरज कुमार बैरवा
|चंदेरा
|लखन मीना
|नांदरी
|शांति
|डैण्डा बसेड़ी
|दामोदर प्रसाद जांगिड़
|नाहरखोहरा
|कमलेश
|हींगवा
|सीमा मीना
|गनीपुर
|मौसम मीना
|नामनेर
|कमोद मीना
|जयसिंहपुरा
|सूरज बाई
|घूमना
|सूरज बाई मीना
|पाटन
|प्रह्लाद महावर
|गीजगढ़
|अनीता देवी
|कालवान
|मुकेश परेवा
|कालाखो
|राधा मीना
|गढ़ौरा
|आनन्दी लाल मीना
|जोध्या
|मनीषा मीना
|फर्राशपुरा
|रमाकांत शर्मा
|बहरावण्डा
|अभी परिणाम नहीं आया
|ग्राम पंचायत
|विजेता सरपंच
|हेमल्यावाला
|विकास मीना
|चांदावास
|लल्ली देवी
|अभयपुरा
|राकेश कुमार जांगिड़
|सोनड
|खेलंता देवी
|सिंदोली
|तुलसी मीना
|बिदरखा
|केला देवी
|जगनेर तुर्कान रामनगर
|सलमा खान
|गांगल्यावास
|लोकेश
|नौरंगपुरा
|ममता मीना
|कुशलपुरा
|संजय
|बीछा
|ममता मीना
|श्रीया
|बदाम देवी
|अमराबाद
|सीमा देवी शर्मा
|बीड़ोली
|रामप्रसाद मीना
|कंवरपुरा
|अनीता मीना
|रालावास
|नाथू लाल प्रजापत
|टोरडा
|सीताराम बैरवा
|सलेमपुरा
|ओमप्रकाश बैरवा
|डूंगरपुर
|राधेश्याम मीना
|हरिपुरा
|लाली सैनी
|कोलीवाड़ा
|बाबूलाल मीना
|डोब
|मोहन सिंह चौहान
|ढोलावास
|रामविलास मीना
|भांवता
|भजन लाल मीना
|पालून्दा
|निशा मीना
|नयावास
|रामनारायण
|राहुवास
|सुनीता मीना
|जगनेर
|मोतीलाल मीना
|निज़ामपुरा
|रामजीलाल मीना
|कल्लावास
|राकेश कुमार मीना
|जीतपुर
|धापा देवी
|गोपालपुरा
|सिंगारी देवी
|निचूनिया
|मंटू देवी मीना
|कालूवास
|प्रिया शर्मा
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