Nagaur Factory Blast: 15 किलो बारूद बनाने की थी परमिशन, मौके पर मिला विस्फोटक का जखीरा; अब उठे ये 5 बड़े सवाल

बड़ली हादसे ने विस्फोटक सामग्री के भंडारण और बारूद निर्माण की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छह दशक से लाइसेंस का नवीनीकरण होता रहा और तीन लोगों के नाम हस्तांतरण भी हुआ, लेकिन सुरक्षा इंतजामों और बारूद निर्माण की वास्तविक मात्रा की जांच किसने की? लाइसेंस रिन्यू करते समय क्या अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया? यदि किया तो क्षमता से अधिक बारूद तैयार करने की आशंका और सुरक्षा में खामियां नजर क्यों नहीं आईं? आबादी क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री के भंडारण के बावजूद संबंधित विभागों की निगरानी इतनी कमजोर कैसे रही? दो लोगों की मौत महज हादसा नहीं, सरकारी निगरानी तंत्र की विफलता पर सवाल है। जांच केवल विस्फोट के कारणों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। छह दशक पुराने लाइसेंस, भंडारण, उत्पादन क्षमता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।