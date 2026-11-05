राजस्थान में इस बार कितने साल के लिए होंगे सरपंच-जिला प्रमुख? कार्यकाल को लेकर आया बड़ा अपडेट

जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनावों के बीच सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के कार्यकाल को लेकर लोगों के मन में उठ रहे सवालों पर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यकाल कितने साल का होगा और इस बार चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि कितने समय तक पद पर रहेंगे, इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। इसको लेकर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह की ओर से किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में साफ किया गया है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल ही रहेगा।