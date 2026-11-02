Rajasthan Accident News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, आग का गोला बना ट्रेलर, ज़िंदा जला ड्राइवर



राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसे की खबर है। हादसा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुआ है। जानकारी के अनुसार पीछे चल रहा ट्रेलर आगे चल रहे वाहन से भिड़ गया, जिसके बाद ट्रेलर के केबिन में आग लग गई। बड़ी बात ये रही कि इस हादसे के बाद ट्रेलर आग का गोला बन गया, जिसमें ट्रेलर चालक जिंदा जल गया। मृतक की पहचान रोहित मीणा के तौर पर होना सामने आया है।