Rajasthan: चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी के सीने में अचानक उठा दर्द, जयपुर पहुंचने से पहले हुई मौत

मोहन नकवाल की उम्र 58 वर्ष थी और वह करीब दो साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनके परिवार में दो बेटे और एक बेटी हैं। तीनों की शादी हो चुकी है। परिवार के लिए यह घटना बेहद दुखद है। जिस समय वह चुनाव ड्यूटी में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, उसी दौरान उनकी जिंदगी का सफर थम गया। फिलहाल मौत की वजह को लेकर अंतिम पुष्टि नहीं हुई है। प्रारंभिक तौर पर चिकित्सकों की ओर से हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। चुनावी तैयारियों के बीच कर्मचारी की अचानक मौत से साथी कर्मचारियों और परिचितों में शोक का माहौल है।