राजस्थान पंचायत चुनाव: 21 साल पहले दादी हार गई थी चुनाव, अब कांग्रेस नेता की बहू को हराकर 21 साल की पोती बनी सरपंच

तीनों पंचायत समितियों में डिडवाना ग्राम पंचायत के अलावा टोडागांगा में रतनलाल सैनी ने 1094 वोटों से जीत दर्ज की। इसी तरह शिवसिंहपुरा पंचायत समिति में सबसे बड़ी जीत तलावगांव के सुरेन्द्र सिंह के नाम रही। उन्होंने 726 वोटों से जीत दर्ज की। निझर्रना में बुलबुल राजावत 623 और श्रीमा में रामकरण मीना 589 वोटों से विजयी रहे। चौडियावास में ममता देवी ने 377, मटलाना में हरकेश मीना ने 349 तथा शिवसिंहपुरा में शिमला देवी ने 311 वोटों से जीत हासिल की। रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति में राहवास ग्राम पंचायत की सुनीता मीना सबसे बड़े अंतर से विजयी रहीं। उन्होंने कैलाशी देवी को 607 वोटों से हराया। जगनेर तुर्कान रामनगर में सलमा खान 425, जीतपुर में धापा देवी 398, सोनड में खेलन्ता 395 और पालूंदा में निशा मीना 376 वोटों से जीतीं। बीछा में ममता मीना को 1577 वोट मिले, लेकिन नीतू मीना को 1408 वोट मिलने से जीत का अंतर 169 वोट ही रहा।