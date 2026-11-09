अजमेर में ट्रैक्टर चालक की स्टंटबाजी ने ली युवक की जान: पहले टक्कर मारी, फिर बैक लेकर दोबारा चढ़ाया

केकड़ी में दीपावली के दिन ट्रैक्टरों की रैलियां और उनमें स्टंटबाजी पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही है। ट्रैक्टरों पर तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम, सड़कों पर तेज रफ्तार, अचानक मोड़ काटना और खतरनाक करतब दिखाना मानो त्योहार का हिस्सा बना दिया गया है। लेकिन यह उत्सव नहीं, सड़कों पर खुलेआम सुरक्षा से खिलवाड़ है। आम नागरिकों की आवाजाही के बीच बेकाबू ट्रैक्टर दौड़ाना, राहगीरों को जोखिम में डालना और यातायात नियमों को ठेंगा दिखाना आखिर किस अधिकार से किया जा रहा है? क्या सार्वजनिक सड़कें किसी की निजी स्टंटबाजी का मैदान हैं? क्या शहर की सड़कों पर आम नागरिकों की सुरक्षा की कोई कीमत नहीं?