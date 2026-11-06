RPSC News: सहायक आचार्य भर्ती 2025 पर बड़ी खबर, आयोग ने वापस लिए संगीत वाद्य के 4 पद; पढ़ें डिटेल

इसके अलावा विधि के 10, इतिहास के 31, गृह विज्ञान के 12, समाजशास्त्र के 24, दर्शनशास्त्र के 7, राजनीति विज्ञान के 52, लोक प्रशासन के 6 और मनोविज्ञान के 7 पद निर्धारित हैं। अन्य विषयों में जेपीईएम का एक, ड्राइंग एंड पेंटिंग के 8, टीडी एंड पी के 2, संगीत कंठ के 6 और नृत्य का एक पद शामिल है। आयोग के अनुसार संगीत वाद्य के चार पदों को वापस लेने के अलावा भर्ती के अन्य पदों की प्रक्रिया पूर्ववत नियमों और शर्तों के तहत जारी रहेगी।