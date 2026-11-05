अजमेर सड़क हादसा: नशे में धुत ट्रेलर चालक ने 3 युवकों को कुचला, सरकारी टीचर समेत 2 की मौत; 20 मिनट तक नीचे दबे रहे शव

Ajmer Sarwar Kekri Road Accident: केकड़ी (अजमेर): अजमेर में सरवाड़-केकड़ी मार्ग पर गुरुवार सुबह सूरजपुरा गांव के निकट भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों मृतक करीब 20 मिनट तक ट्रेलर के नीचे दबे रहे। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए।