गुड न्यूज: अब पुरुष बांझपन का इलाज होगा आसान! सर्जरी से निकाले शुक्राणु, AIIMS जोधपुर के डॉक्टरों ने किया कमाल

AIIMS Jodhpur Doctors Retrieve Sperm: पुरुषों में शुक्राणु बनने के बावजूद प्रजनन मार्ग में जन्मजात अवरोध के कारण उनका वीर्य तक नहीं पहुंच पाना अब संतान प्राप्ति में बाधा नहीं बनेगा। आधुनिक चिकित्सा तकनीक ने ऐसे दंपती के लिए भी माता-पिता बनने की उम्मीद जगाई है, जो इस समस्या के कारण लंबे समय से संतान सुख से वंचित हैं। एम्स जोधपुर में जन्मजात अवरोधक एजूस्पर्मिया (Obstructive Azoospermia) से जूझ रहे एक दंपती को आधुनिक प्रजनन तकनीक की मदद से संतान सुख मिला है। संस्थान में पहली बार सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल और आईवीएफ-आईसीएसआई तकनीक के जरिए शिशु का सफल जन्म हुआ है। सफल गर्भावस्था के बाद जन्मे शिशु और मां दोनों स्वस्थ हैं।