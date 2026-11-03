ग्राउंड रिपोर्ट: जोधपुर में 200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ इनोवेशन हब, युवाओं को मिलेंगे तरक्की के नए अवसर

इस प्रकार के तीन इनोवेशन हब जोधपुर, जयपुर और कोटा में घोषित किए गए थे। जेआईए के अध्यक्ष सोनू भार्गव ने बताया कि इस केंद्र के शुरू होने से जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के युवाओं को स्टार्टअप के लिए जयपुर या अन्य बड़े शहरों पर निर्भरता कम करने का अवसर मिलेगा। जेआईए के पूर्व अध्यक्ष अनुराग लोहिया ने बताया कि तकनीक, नवाचार और नए उद्यम शुरू करने के इच्छुक युवाओं को एक ही परिसर में सुविधाएं उपलब्ध होने से स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।