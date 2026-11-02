Exclusive: रेगिस्तान की ढाणियों में धड़कती लोक संस्कृति, शहरों के फाइव स्टार होटलों में बिकती ‘तान’

ग्रामीण लोक कलाकारों की संख्या के मामले में थार का प्रवेश द्वार जोधपुर 1,321 कलाकारों के साथ पूरे प्रदेश में शीर्ष पर है। इसके ठीक बाद बाड़मेर में 1,110 और जैसलमेर में 1,063 कलाकार हैं। यानी अकेले इन तीन मरुस्थलीय जिलों में ही 3,494 ग्रामीण कलाकार अपनी सदियों पुरानी परंपरा को सींच रहे हैं। दूसरी ओर, राज्य की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कहे जाने वाले बड़े शहर इस मामले में काफी पीछे हैं। जयपुर में गांवों में 449 तो शहर में 453 कलाकार हैं। उदयपुर में गांवों में 314 और शहर में मात्र 64 कलाकार हैं। अजमेर में गांवों में 331 और शहर में 149 कलाकार हैं। बीकानेर में गांवों में 341, जबकि शहर में 214 कलाकार दर्ज हैं।