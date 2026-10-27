Exclusive: 4 महीने के बच्चे की MRI के लिए 2027 की तारीख, एक किडनी और छोटा पैर होने की समस्या से जूझ रहा

उदयपुर: जिस मासूम ने अभी दुनिया में ठीक से आंखें भी नहीं खोलीं, उसकी बीमारी की जांच के लिए परिजनों को सात महीने से ज्यादा इंतजार करने को कहा गया है। परिजनों ने शुक्रवार को आवेदन किया था। जन्म से एक किडनी नहीं होने और एक पैर छोटा होने की समस्या से जूझ रहे चार महीने के बच्चे की एमआरआई के लिए एमबी अस्पताल में मई 2027 की तारीख मिली है। परिवार के सामने अब दो ही रास्ते हैं, बच्चे की जांच के लिए महीनों इंतजार करे या आर्थिक मुश्किलों के बावजूद निजी सेंटर पर पैसे खर्च करे। निशुल्क जांच की सुविधा के बीच एक मशीन और लंबी वेटिंग ने परिवार की चिंता बढ़ा दी है।