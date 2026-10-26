Udaipur : अनियंत्रित जीप की चपेट में आया बाइक सवार, सरपंच प्रत्याशी की दर्दनाक मौत, क्षेत्र में शोक की लहर

Udaipur : उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक सरपंच प्रत्याशी की मौत हो गई। नेशनल हाइवे 58-ई पर ऊंडावेला बस स्टैंड के पास एक अनियंत्रित जीप ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार मोहनलाल की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को मोर्चरी में रखवाया। मिली जानकारी के अनुसार, बेड़नपाड़ा निवासी मोहनलाल अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल गोगला (झाड़ोल) छोड़कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान ऊंडावेला बस स्टैंड के पास एक अनियंत्रित जीप ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे यह हादसा हुआ। दुर्घटना में मोहनलाल की मौत हो गई।