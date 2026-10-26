उदयपुर : गांवों की सरकार में महिलाओं की मजबूत भागीदारी, कई पंचायतों की कमान महिला सरपंचों के हाथ

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उदयपुर. पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण में गांवों की सरकार चुनने के साथ ही ग्राम पंचायतों को नए सरपंच मिल गए। कहीं अनुभवी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की तो कहीं नए चेहरों पर ग्रामीणों ने भरोसा जताया। खास बात यह रही कि कई गांवों की बागडोर महिला सरपंचों के हाथों में आई। शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक चुनाव परिणाम घोषित होते रहे। जैसे-जैसे सरपंचों की जीत की घोषणा हुई, वैसे-वैसे गांवों में ढोल-नगाड़ों के साथ समर्थकों ने खुशियां मनाईं। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया और कई गांवों में दिनभर उत्सवी माहौल बना रहा।
1- कुराबड़ पंचायत समिति
बंबोरा से भैरूलाल मीणा, बेमला से पिंकी कुमारी, भैसड़ा कलां से नोजी राम, भैंसड़ा खुर्द से हेमा गमेती, भल्लों का गुड़ा से मोहन, बिछड़ी से देवीलाल गमेती, बोरी से नाथूलाल, दांतीसर से कैलाशी देवी, देवड़ा से हरीशचंद्र मीणा, गुड़ली से नानूराम, जगत से सुबरानी, जूड़ से कंकू देवी, करगेट से सोवणी, खजुरिया से सीमा कुंवर रावत, कोट से जगदीश कुमार, कुराबड़ से लोगर, लालपुरा से भागली, परमाड़ा से अनीता मीणा, फीला से नानी बाई, रमाज से बसंती देवी, सकरोदा से मोहन, शीशवी से गमली, सिंहाड़ा से धर्मी बाई गमेती, सोमाखेड़ा से लोगर, सुलावास से प्रकाश कुमार, वल्लभ से पडू कुमारी, वसु से वाला और वली से भेरा।
2- मावली पंचायत समिति
बडि़यार से ज्योत्सना कुंवर, बांसलिया से पुष्करलाल डांगी, बरगांव से रवीना चौधरी, भांसोल से बसंत, भीमल से सुशीला कुंवर, बोयणा से गंगा कुंवर राव, चंगेड़ी से नोसर देवी जाट, ढूंढिया से डालचंद गाडरी, फलीचड़ा से दुर्गा गाडरी, गादोली से मोना रेबारी, गोलवाड़ा से प्रकाश चंद्र, ईटाली से संपतलाल रजक, जावद से लहर सिंह, जेवाणा से मीना देवी, खरताना से मांगीलाल जाट, खेमपुर से कन्हैयालाल, लादाना से अमरचंद, लादानी से अमरलाल, लोपड़ा से ममता वैरागी, मोरथ से किनरा, साकरिया खेड़ी से कुलदीप सिंह, सालेरा कला से रोशनलाल, साकरोदा से नाना लाल भील, सावणिया से भरतेंदु पडाव, थामला से भगवती गमेती, उदा खेड़ा से प्रेमी, वरनी से गीता कुमारी गुर्जर और वासनी कलां से लक्ष्मीलाल गुर्जर।
3- नाई पंचायत समिति
अलसीगढ़ से प्रियंका कुमारी मीणा, बछार से कमला देवी, बारापाल से अरुण कटारा, बुझड़ा से सुशीला गमेती, चोकड़िया से घीसालाल, डोडावली से लाली, गोरेला से शोभालाल, कालीवास से बिंदु मीणा, खजूरी से शांता मीणा, खरपीणा से शांति लाल, नाई से गंगाराम गमेती, नयाखेड़ा से तारा, नयागुड़ा से पूरण गमेती, पाई से मांगीलाल, पीपलवास से भेरूलाल, पोपल्टी से मुकेश मीणा, सुराणा से चोखली, उंदरी कलां से सावा मीणा और उंदरी खुर्द से गंगा।
4- ओगणा पंचायत समिति
अदकालिया से सूरज बाई, अटाटिया से सविता देवी, भैंसाणा से अंबालाल, भूरा से सविता कुमारी कपाया, बिरोठी से हंसा, चोकलाबारा से वीरमचंद डूंगरी, गेजवी से रमिला कुमारी, गुराड़ से सुनील कुमार, जेतावाड़ा से शंकरलाल पारगी, झांझर की पाल से राधा कुमारी, कड़ा से शंकरलाल कपाया, कालियाघाटी से पुष्पा बाई, कितावतों का वास से देवी गरासिया, कोलर से मोहिनी, नेताजी का बारा से नारायणलाल, नेवज से प्रभुलाल, ओड़ा से रमिला, ओगणा से लक्ष्मीलाल गमेती, पीलक से राजूड़ी, रणपुर से सुरता वड़ेरा, रोहीमाला से जामू देवी, थोबावाड़ा से नाथूलाल और उपरेटा से कालूलाल बेर।
5- फलासिया पंचायत समिति
अंबासा से उर्मिला, अंबावी से मीरा देवी, अमीवाड़ा से नाना लाल, आमोद से काली देवी, बेडऩपाड़ा से कमलेश कसोटा, भामटी से दिलीप कुमार बोदार, बिछीवाड़ा से किरण देवी, बुजा से रमिला, डैया से विमला देवी, दमाणा से विमल अहारी, देवदावास से कमलेश कुमार, धरावण से सरिता डामोर, गरणवास से प्रकाश भगोरा, जामुन से सुमित्रा, करेल से कांता, कवेल से नीरू देवी अहारी, खड़िया से सुखलाल, खटीकामड़ी से सारा देवी, कोल्यारी से लक्ष्मणलाल बुम्बाड़, मादला से सुनीता देवी, मादड़ी से जगदीश, निचली सिगरी से मेवा कुमारी दामा, पानरवा से पन्नालाल खराड़ी, पीपलबारा से हीरालाल, फलासिया से पूनमचंद, सड़ा से दिनेश कुमार, सरादीत से प्रभुलाल, शिशवी से मोतीलाल गरासिया, सोम से विनोद कुमार, तुमदार से सीता देवी, उपला आमड़ा से पिंटू देवी, उपली सिगरी से नरेंद्र कुमार भगोरा और वाछलिकातार से सीता देवी।--
6- वल्लभनगर पंचायत समिति
बालाथल से तरुण, बाठेड़ा कलां से अल्पना जैन, बाठेड़ा खुर्द से धर्मेंद्र मेहता, भमरासिया से जगदीश, भटेवर से मंजू प्रजापत, दरोली से भागू चौधरी, धमानिया से तुलसी बाई, धावा से बदामी बाई, गोटीपा से भेरूलाल गाडरी, गुपड़ी से अमर सिंह सिसोदिया, करणपुर से कमलेश कुमार, खरसाण से रेखा हिरावत, खोखरवास से वेणीराम, किकावास से तारा बाई, महाराज की खेड़ी से कैलाशी, मजावड़ा से राजू सिंह सिसोदिया, माल की टूस से अंबू कुमारी मीणा, मंदेसर से लीला भील, मावली डांगियान से गणेशलाल मीणा, मेनार से सुमित्रा देवी सांगावत, मोदी से मंजू जाट, नांदवेल से मोहन सिंह, नवाणिया से सुमित्रा गाडरी, रूंडेड़ा से शांति बाई, टांक से प्रकाश गमेती, तरावट से भेरूलाल गुर्जर और टूस डांगियान से सुरेश कुमार डांगी।
7- भींडर पंचायत समिति
अमरपुरा जागीर से गोविंद सुथार, अमरपुरा खालसा से शारदा मीणा, बग्गड़ से गुड्डी देवी, बांसड़ा से रामी, बरगांव से सुरेश, बड़ोदिया से लाली कुंवर, भोपाखेड़ा से हेमराज, बोरतलाई से अनीता रावत, चारगदिया से अमरचंद, धारता से शकुंतला कुंवर, धावरिया से प्रेमलाल मीणा, हींता से प्रभुलाल सालवी, केदारिया से ईश्वरदास, खेड़ी से नारायणलाल, खेरोदा से राजेंद्र बोकड़िया, कुंडई से इंद्रा कुमारी, कुंथवास से प्रियंका, लूणदा से प्रहलाद मेघवाल, मोतिड़ा से प्रकाश, नागलिया से पुष्पा कुमारी मीणा, नीमड़ी से अंबा बाई, पाणुंद से देवीलाल, पीथलपुरा से कंकू, सालेरा से कमली, सारंगपुरा (भींडर) से राधा कुमारी, सारंगपुरा (कानोड़) से शंकरी बाई, सावना से भगवतीलाल, सिंहाड़ से वेलू बाई, वाना से कुंता, वाणिया तलाई से वरजू और वारणी से सोसर।--
8- घासा पंचायत समिति
डबोक से ललित कुमार पालीवाल, धोली मगरी से अनीता डांगी, धूणीमाता से पुष्पा, घासा से प्रियंका वैरागी, गुड़ली से दिनेश डांगी, महुड़ा से गणपत दास वैष्णव, मंडी की मगरी से सविता डांगी, मांगथला से युधिष्ठिर पुरोहित, नांदवेल से बाबूलाल, नौवा से अनु गमेती, नूरड़ा से पायल पुरोहित, पालना खुर्द से प्रकाश, पालना कला से प्रभुलाल, रख्यावल से ओंकारलाल डांगी, रठाणा से सीमा, सांवा से परजा राम, सिंधु से कमला बाई, तुलसीदासजी की सराय से शंकरलाल, विजनवास से शांता कुमारी और वीरधोलिया से अभय सिंह।
9- गिर्वा पंचायत समिति
बामणिया से प्रेमलता कुमारी मीणा, बरान से रामलाल मीणा, चणावदा से राजेंद्र कुमार, चणबोरा से सुरमल मीणा, चांदनी से लक्ष्मणलाल, चांसदा से शंकरलाल मीणा, डाकन कोटड़ा से दुर्गा मीणा, डेडकिया से ललिता मीणा, गोज्या से बिंदु मीणा, जबला से रमेशचंद्र मीणा, झामर कोटड़ा से लालूराम मीणा, जावर से सविता कुमारी मीणा, काया से साहिल डामोर, खरावा से रूपली बाई मीणा, खेरो की भागल से जगूराम मीणा, लकड़वास से वेणी राम गमेती, मोरडूंगरी से गंगा मीणा, नाला से गंगा मीणा, पड़ूणा से छगन, पाटिया से मोना, रवा से नरेश मीणा, सरू से चुन्नीलाल मीणा, सरूपाल से नरेश कुमार मीणा, साथपुर मिनाड़ से नारायणी, टीडी से बसंती कुमारी मीणा और उमरड़ा से मीरा बाई।--
10- झाड़ोल पंचायत समिति
अडोल से मोहनलाल पारगी, बदराणा से रेखा देवी, बाघपुरा से सुनील कुमार , ब्राह्मणों का खेरवाड़ा से सोहनलाल बोरदिया, चांदवास से केसूलाल, दमाणा (मगवास) से राकेश कुमार खराड़ी, देवास से कालूलाल, धधावली से रमेशचंद्र, धिकालिया से महेश परमार, धीमड़ी से मनीषा खराड़ी, गोदाणा से कालूलाल चौहान, गोगला से तारा खेर, गोराण से संगीता कसोटा, गोराणा से सीता देवी, जेकरा से मंजू बाई, झाड़ोल से बाबूलाल, कंठारिया से सुमित्रा देवी, खाखड़ से सुंदर देवी, कोचला से लीला देवी, लूणावतो का खेड़ा से लोकेश कुमार, मगवास से मंजू देवी, माकड़ादेव से प्रकाशचंद्र कटारा, मानस से रमेशचंद्र पारगी, मोहम्मद फलासिया से सविता देवी, नयागांव से माया कुमारी करोवा, नेणबारा से इंद्रा कुमारी भगोरा, पालिया खेड़ा से मनशा देवी, रीछावर से अजयपाल, सलदरी से ललिता डामोर, सेलाना से रमेशचंद्र डामोर, सेरा से प्रेम कुमारी खराड़ी, सुल्तानजी का खेरवाड़ा से पारू देवी और तलई से गीता देवी।
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