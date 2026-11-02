राजस्थान: देश में हर तीसरी रैगिंग मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, प्रताड़ना से मौतों में भी आगे; ये रहे आंकड़े

Rajastan Medical Colleges Ragging: जोधपुर: बाड़मेर व जोधपुर मेडिकल कॉलेजों में एक बार फिर रैगिंग की शिकायतें सामने आने के बाद एंटी रैगिंग कानून और इसके पालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोसायटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन (सेव) की रिपोर्ट के आधार पर तैयार स्टेट ऑफ रैगिंग इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक, देश में हर तीसरी रैगिंग मेडिकल छात्रों के साथ होती है। कुल रैगिंग के 38 प्रतिशत मामले मेडिकल छात्रों से जुड़े होते हैं।