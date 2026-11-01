ग्राउंड रिपोर्ट: भारत-पाक बॉर्डर पर खेतों में फसल की जगह खारा पानी, करोड़ों की जमीन के खरीदार तक नहीं

भारत-पाक सीमा के समानांतर बहने वाली पाकिस्तान की सादकी नहर से निकलने वाली हाकड़ा ब्रांच में पानी का रिसाव सेम की समस्या का संभावित कारण हो सकता है। क्षेत्र की चिकनी मिट्टी पानी को नीचे जाने से रोकती है, जिससे जलभराव और खारापन बढ़ता है। खारे पानी की निकासी की संभावनाएं तलाशने के लिए 700 फीट गहरे और 10 इंच व्यास वाले बोर करवाए जा सकते हैं।

-डॉ. श्याम सुंदर खींची, प्रोफेसर, भू-गर्भ विज्ञान, डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज, श्रीगंगानगर