Rajasthan: ‘मैं इनकी नौकरी खा जाऊंगा…’, महिला अधिकारियों पर BJP MLA को क्यों आया गुस्सा? जानिए पूरा मामला

मामले को लेकर नगर परिषद सभापति दावड़ा और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय सिंगला बुधवार को जिला कलक्टर से मिले। दोपहर बाद दोनों महिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी विभाग के अन्य कार्मिकों के साथ उक्त संस्थान पर पुनः सैंपल लेने पहुंच गई। इसकी जानकारी मिलने पर विधायक और नगर परिषद सभापति भी संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरसेम गुप्ता को साथ लेकर वहां पहुंच गए। विधायक और नगर परिषद सभापति ने आरोप लगाया कि महिला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मीडिया के सामने गलतबयानी कर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया। विधायक ने तो गुस्से में यहां तक कह दिया कि मैं इनकी नौकरी खा जाऊंगा…. इनके गलत फहमी हो रखी है, मैंने आज विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख दिया है, इनको यह नहीं पता कि मैं कौनसी कमेटी का मेम्बर हूं।"