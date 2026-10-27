श्रीगंगानगर हाफ मैराथन में बड़ा एक्शन: डॉपिंग में दोषी मिलने पर विजेता संजना सिंह का मेडल छीना, बदली विनर्स की सूची

21 किमी हाफ मैराथन महिला वर्ग में तीसरे स्थान पर रही धाविका चतरू ने आरोप लगाया था कि रोहतक की संजना सिंह डोपिंग मामले में चार साल के प्रतिबंध के बावजूद प्रतियोगिता में शामिल हुईं और उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। चतरू ने रविवार को मैराथन होने के उपरांत पुलिस लाइन में कार्यक्रम स्थल पर पुरस्कार वितरण के दौरान भी जिला कलक्टर के समक्ष यह मामला उठाते हुए जांच करवाने की मांग की थी। शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंचने के बाद जिला कलक्टर ने संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। इसके बाद प्रकरण की जांच समिति को सौंपी गई।