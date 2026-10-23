Sri Ganganagar: सेंट्रल जेल में बंद बेटे से मिलने जेल पहुंचा पिता, जूतों में छिपाकर लाया टैबलेट और सफेद पाउडर; ऐसे हुआ खुलासा

पहले मामले में बुधवार को दोपहर करीब 12.05 से 1 बजे तक वार्ड संख्या पांच में तलाशी अभियान चलाया गया। उप कारापाल चरण सिंह, सहायक कारापाल सतवीर, मुख्य प्रहरी और अन्य ड्यूटीकर्मियों की मौजूदगी में हुई तलाशी के दौरान बैरक नंबर 17 में निरुद्ध बंदी जगजीत उर्फ जग्गी पुत्र दारा सिंह के पास एक थैली में रखी 180 मेडिकल गोलियां बरामद हुई। गोलियां मिलने के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें जब्त कर फर्द तैयार की और सामग्री को सीलबंद पैकेट में पुलिस के सुपुर्द किया। केंद्रीय कारागृह श्रीगंगानगर के प्रहरी विनोद कुमार ने पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट पेश की। इसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच सहायक उपनिरीक्षक विजय कुमार को सौंपी गई है।