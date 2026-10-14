Rajasthan News: देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, भारत-PAK सरहद से RDX और हथियार बरामद, 2 शख्स अरेस्ट

भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे रावला क्षेत्र में ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक सामग्री गिराए जाने का मामला सामने आया है।

12 केएनडी पंचायत के चक 4 केएनएम स्थित खेत में खानुवाली पोस्ट से करीब एक किलोमीटर दूर संदिग्ध सामग्री मिलने पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सीआईडी और पुलिस सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई की। मामले में पंजाब निवासी 19 वर्षीय दो युवक लखविंदर सिंह और सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मौके से दो जिगाना पिस्टल, चार मैगजीन और करीब 867 कारतूस बरामद किए गए हैं। तीसरे पैकेट में साढे सात किलो आरडीएक्स विस्फोटक होने की पुष्टि हुई है। इसे निष्क्रिय करने के लिए जयपुर से बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है।