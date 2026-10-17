श्रीगंगानगर: पानी लाती हैं पड़ोस से, फिर भी बुजुर्ग विधवा महिला को थमा दिया हजारों रुपए का बिल; घर में कनेक्शन तक नहीं

इस मुश्किल जिंदगी के बीच उस समय उनकी परेशानी और बढ़ गई, जब जलदाय विभाग की ओर से उन्हें 79 हजार 755 रुपए का पानी का बिल थमा दिया गया। मीरां देवी के मुताबिक उनके घर में न पानी का नल है और न ही पानी की टंकी। रोजमर्रा की जरूरत के लिए वह पड़ोसियों के घर से पानी लाकर गुजारा करती है। ऐसे में इतना बड़ा बिल देखकर वह हैरान और परेशान है। मीरां देवी को यह भी पता नहीं कि बिल की शिकायत लेकर किस विभाग में जाएं और किस अधिकारी से अपनी बात कहें। उसने यह बिल पार्षद प्रतिनिधि योगेश बिश्नोई को दिखाते हुए अपनी परेशानी बताई। उसका कहना है कि जब घर में पानी का नल और टंकी तक नहीं है तो इतना बड़ा बिल कैसे आया, यह उनकी समझ से बाहर है।