Hanuman Beniwal : ‘मुझे जाना पड़ रहा है’, किसान आंदोलन को अचानक बीच में क्यों छोड़ गए सांसद हनुमान बेनीवाल? जानें पूरी खबर

राजस्थान के अनूपगढ़ और घड़साना क्षेत्र में सिंचाई पानी की नियमित व्यवस्था को लेकर किसानों का आक्रोश अब उग्र रूप लेता जा रहा है। रबी फसलों की बुवाई और पकाव के लिए पानी सुनिश्चित करने की मांग को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 911 पर 12 एमडी टोल नाके के पास पक्का मोर्चा खोल रखा है, जहां पिछले दो दिनों से लगातार चक्काजाम और उग्र प्रदर्शन जारी है। इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी धरने पर डटे रहे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर चली लंबी बैठकों और वार्ताओं के बेनतीजा रहने के बाद उनका वहां से रवाना होना एक बड़ा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।