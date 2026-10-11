Rajasthan Farmers Protest: पुलिस बैरिकेड्स तोड़े, रात भर हाइवे पर पड़ाव, सांसद हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में क्यों उग्र हुआ किसान आंदोलन?

राजस्थान के श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ क्षेत्र में किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। फसलों के लिए सिंचाई का पूरा पानी और रबी सीजन की बुआई के वक्त डीएपी (DAP) खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे अन्नदाताओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के इस आंदोलन में कूदने के बाद से पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया है। शनिवार देर रात तक चले इस उग्र घटनाक्रम के दौरान किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स को ट्रैक्टरों से रौंद डाला और नेशनल हाईवे पर पड़ाव डालकर जाम लगा दिया है।