इस हादसे की सबसे दर्दनाक बात मनीष की शादी से जुड़ी है। परिवार में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। रिश्तेदारों और परिचितों को शादी में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था। घर में खुशियों का माहौल था और हर कोई आने वाले दिन का इंतजार कर रहा था। लेकिन सोमवार सुबह हुए हादसे ने परिवार की सारी खुशियां छीन लीं। जिस युवक के हाथों में कुछ दिन बाद मेहंदी लगनी थी और सेहरा सजना था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक पल में बदली इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। गांव लिखमेवाला में भी घटना की खबर फैलने के बाद शोक का माहौल है।