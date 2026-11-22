सूचना मिलने पर एएसआई महावीर प्रसाद और आसूचना सिपाही महावीर प्रसाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके साथ एक अन्य युवक भी श्रीकरणपुर आया हुआ है। इसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और तीसरे युवक को नेहरू पार्क के पास से पकड़ लिया। पुलिस तीनों युवकों को थाने ले गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने किसी युवती के प्रेम प्रसंग के सिलसिले में श्रीकरणपुर आने की बात बताई। इस खुलासे के बाद मामला चोरी की आशंका से अलग निकला। हालांकि, युवकों की संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस ने उनके खिलाफ शांतिभंग की आशंका में कार्रवाई की।