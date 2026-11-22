Banswara Road Accident : बांसवाड़ा. प्रतापगढ़ जिले के घंटाली थाना क्षेत्र में बेव रिछड़ी गांव के पास रविवार शाम सवारियों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में महुड़ी खेड़ा निवासी देवजी डिंडोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों और राहगीरों ने वाहन में फंसे घायलों को बाहर निकालकर राहत कार्य शुरू किया। इनमें से 13 घायलों को बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि 5 को उदयपुर रेफर किया गया।