बांसवाड़ा। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की छोटी सरवा पंचायत समिति के बावड़ी निनामा गांव स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर सोमवार देर रात करीब 12 बजे हिंसा भड़क गई। चौथे चरण के मतदान के बाद यहां मतगणना चल रही थी। इसी दौरान दो पक्षों के बीच विवाद के बाद ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। हमले में करीब पांच पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उपद्रवियों ने केंद्र पर लगे टेंट फाड़कर उनमें आग लगा दी। जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी सहित तीन वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया।