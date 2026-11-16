राजस्थान पंचायत चुनाव: अंतिम चरण में 84.42 फीसदी मतदान, कई जिलों में बहा खून, देर रात तक जारी होंगे नतीजे

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के अंतिम चरण में सोमवार को मतदान के दौरान लोकतंत्र के उत्सव के साथ कई जगह हिंसा और हंगामे की तस्वीरें भी सामने आईं। कहीं फर्जी मतदान के आरोपों पर दो पक्ष भिड़ गए तो कहीं पथराव और मारपीट में लोग घायल हो गए। मुंडावर के काली पहाड़ी में तीन गांवों के ग्रामीण आमने-सामने आ गए, जबकि झुंझुनूं के खेतड़ी में पूर्व सरपंच पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इन तमाम घटनाओं के बीच अंतिम चरण की 3747 ग्राम पंचायतों में 84.42 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।