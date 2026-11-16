Rajasthan: पति-पत्नी के बीच छोटे-मोटे झगड़े क्रूरता नहीं, 11 साल पुराने दहेज प्रताड़ना के मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक, चिड़चिड़ापन और आपसी नाखुशी अपने आप में कानूनी क्रूरता नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि शादी के करीब 11 साल बाद अचानक दहेज मांगने का आरोप लगाया जाना संदेह पैदा करता है। रिकॉर्ड में दहेज की मांग के समर्थन में कोई ठोस सामग्री भी नहीं मिली। अदालत ने वैवाहिक विवादों में दहेज प्रताड़ना से जुड़े प्रावधानों का दबाव बनाने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने पर चिंता जताई। कोर्ट के अनुसार, लंबे समय तक चलने वाले आपराधिक मुकदमे किसी व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक जीवन पर गहरा असर डालते हैं।