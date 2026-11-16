Jaipur News: ज़हीर खान के साले और सागरिका घाटगे के भाई शिवजीत घाटगे की शादी आज, जुटे क्रिकेट और सिनेमा जगत के कई दिग्गज

जयपुर एक बार फिर सेलिब्रिटी डेस्टिनेशन वेडिंग का गवाह बन रही है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान के साले और अभिनेत्री सागरिका घाटगे के छोटे भाई शिवजीत घाटगे आज यानी सोमवार, 16 नवंबर 2026 को पल्लवी के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये शाही विवाह समारोह जयपुर के सीकर रोड और चौमूं क्षेत्र स्थित एक लग्जरी रिसॉर्ट में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए क्रिकेट और ग्लैमर जगत की कई नामी हस्तियां जयपुर पहुंच चुकी हैं।