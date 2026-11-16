Public Ka Panna: स्वच्छ सर्वेक्षण में जयपुर टॉप, पर पब्लिक खोल रही पोल- दिखा रही असल आइना, लग रहा गंदगी का ढेर!

10 महीने से अधिक समय से यहां पर सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है। इस निर्माण कार्य की रफ्तार बेहद ही धीमी है। होली के आस-पास घर के पास बने गड्ढे में पूरी कार ही समा गई थी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। निर्माण सामग्री के साथ ही सीवर लाइन में इस्तेमाल होने वाली रिंग्स (बड़े नाले) भी पिछले 30 दिन से खुले में ही पड़े हैं। इससे रास्ता बाधित हो रहा है। वहीं, रात में हादसे की भी आशंका है। ठेकेदार और संबंधित विभाग की लापरवाही शादी के जश्न में खलल डाल रही है।