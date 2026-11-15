कौन हैं 149 डिग्री-डिप्लोमा हासिल करने वाले दुनिया के सबसे शिक्षित व्यक्ति दशरथ सिंह शेखावत? मिजोरम के राज्यपाल ने किया सम्मानित

जयपुर। पढ़ाई के प्रति जुनून और पूर्व सैनिकों की मदद का जज्बा किसी व्यक्ति को अलग पहचान दिला सकता है। इसकी मिसाल जयपुर निवासी भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक दशरथ सिंह शेखावत हैं। अलग-अलग विषयों में 149 डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र हासिल करने वाले शेखावत को मिजोरम के राज्यपाल एवं पूर्व सैन्य अधिकारी जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ स्थित राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित रेजिमेंट के 17वें त्रि-वार्षिक सम्मेलन एवं पोस्ट-वॉर रीयूनियन समारोह में उन्हें 'रेजिमेंट कमांडेशन साइटेशन' सम्मान प्रदान किया गया। तीन दिवसीय समारोह में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ सैनिकों और उनके परिवारों के लिए किए जा रहे सामाजिक कार्यों की भी सराहना की गई।