Jaipur 300th Foundation Day: जयपुर मनाएगा 300 साल का जश्न, 1000 करोड़ के विकास कार्यों के साथ पूरे साल होंगे आयोजन

जयपुर। जयपुर अगले साल 18 नवंबर 2027 को अपनी स्थापना के 300 साल पूरे करेगा। ऐसे में सरकार ने भी 300 साल पूरे होने पर पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां कर रही हैं। जिससे जयपुर की कला, संस्कृति और विरासत की वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग हो सके। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में गोविंद देव जी कला महोत्सव के तहल पूरे साल शहर में अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की थी। सरकार की इस घोषणा के क्रियान्वयन के लिए जयपुर नगर निगम ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और स्थापना वर्ष में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों का शुरुआती प्लान भी सामने आया है।