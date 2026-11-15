पाठक पीठ : पाठकों के सराहनीय पत्र Third Week Nov 2026

राजस्थानी भाषा आजादी के बाद से ही अपनी पहचान और संवैधानिक सम्मान के लिए संघर्ष कर रही है। प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के वादे करते रहे हैं। लेकिन धरातल पर अब तक कोई ठोस पहल दिखाई नहीं देती। राजनीतिक दल राजस्थानी भाषा के संवर्धन और संरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन इस दिशा में उनकी प्रतिबद्धता नजर नहीं आती। करोड़ों राजस्थानियों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों का अधिकार कब मिलेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोर दिया गया है, लेकिन प्रदेश के विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में राजस्थानी भाषा को अपेक्षित स्थान नहीं मिल रहा है। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूलों में इसके अध्ययन और अध्यापन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मातृभाषा का संरक्षण केवल घोषणाओं से संभव नहीं है। इसके लिए सरकार की कथनी और करनी में समानता होना जरूरी है।

- आरजू स्वामी, नोहर

------------------------------------