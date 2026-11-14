आलेख ‘सृष्टि है अन्नमय’ पर पाठकों की प्रतिक्रिया: अन्न से बनता है मन और व्यक्तित्व, सृष्टि के हर तत्व का आधार है भोजन

यह आलेख भारतीय दर्शन की उस गहरी अवधारणा से परिचित कराता है, जिसमें अन्न को केवल शरीर की ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन और चेतना के निर्माण का आधार माना गया है। आलेख की सबसे प्रभावशाली बात यह है कि इसमें शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा को अलग-अलग इकाइयों के बजाय एक-दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियों के रूप में समझाया गया है। लेखक ने प्रकृति, पंचतत्त्व, चंद्रमा, वनस्पति और मानव शरीर के बीच संबंधों को जिस दार्शनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है, वह पाठक को अपने खानपान और जीवनशैली पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इस आलेख की एक और विशेषता यह है कि यह भोजन को केवल स्वाद या भूख मिटाने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे व्यक्ति के स्वभाव, विचार और व्यवहार से जोड़ता है। यह पाठक को प्रकृति और मनुष्य के अस्तित्व की परस्पर निर्भरता समझने का अवसर देता है।

-लेखिता सिंघल, ग्वालियर