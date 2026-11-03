पत्रिका के अग्रलेख ‘हाथी के दांत’ पर पाठकों की प्रतिक्रिया: अभियोजन प्रक्रिया तेज हो, दोषियों को मिले सजा

गुलाब कोठारी ने अपने अग्रलेख में भ्रष्टाचार को प्रमुख रूप से उजागर करते हुए व्यवस्था के दोहरे चरित्र को सामने रखा है। एक तरफ नशामुक्ति का दिखावा, वहीं दूसरी तरफ राजस्व के लालच में गांवों तक अंग्रेजी शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में बच्चों के लापता होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मादक पदार्थों की बेरोकटोक बिक्री और भयानक रूप ले चुकी मानव तस्करी केवल दिखावटी छापों से नहीं रुकेगी। इसके लिए ठोस इच्छाशक्ति और कठोर कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। भ्रष्टाचारियों को स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि दोषी पाए जाने पर कठोर से कठोरतम सजा तय है।

-गोकुल चंद यादव, मुंडावर, जिला खैरथल