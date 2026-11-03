पाठक पीठ : पाठकों के सराहनीय पत्र First Week Nov 2026

पारदर्शिता के साथ काम करें

ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले जारी किए गए घोषणा पत्र को धरातल पर शत प्रतिशत लागू करें। ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता से कार्य करे ताकि गांवों का धरातल मजबूत हो। हर गली और घर को मजबूती मिले। गांवों के प्रत्येक परिवार को मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मकान, भूमि, रोजगार समय पर उपलब्ध हो। जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण क्षेत्रों में दिनोंदिन बढ़ने वाले विभिन्न प्रकार के नशे को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। महिला शिक्षा को अधिक से अधिक बढावा देने के लिए जनप्रतिनिधियों को समय समय कार्य करना चाहिए तथा गांवों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए।

- कुमार जितेंद्र जीत, मोकलसर (बालोतरा)



ग्रीन दिवाली मनानी चाहिए

दीपावली प्रकाश और खुशियों का त्योहार है, लेकिन आधुनिक समय में पटाखों के अत्यधिक प्रयोग ने इसे वायु और ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण बना दिया है। पटाखों को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और भारी धातुएं हवा में मिल जाती हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता अत्यंत खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। इससे सांस के मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी होती है। इसके साथ ही, पटाखों से उत्पन्न तेज आवाज (ध्वनि प्रदूषण) इंसानों के कानों और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, जिससे पालतू जानवर और पक्षी भी बुरी तरह डर जाते हैं। हमें पर्यावरण और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस बार 'हरित दिवाली' मनानी चाहिए और पटाखों का त्याग करना चाहिए।

- विकास स्वर्णकार, कोटकासिम