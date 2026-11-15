Jaipur Airport: स्पाइसजेट का फ्लाइट ऑपरेशन लड़खड़ाया, दुबई-मुंबई की 4 उड़ानें रद्द, यात्री परेशान

स्पाइसजेट की परिचालन संबंधी परेशानियों के बीच दुबई एयरपोर्ट से जुड़ा भुगतान विवाद भी सामने आया है। 12 नवंबर को दुबई एयरपोर्ट्स ने करीब 1.4 करोड़ दिरहम यानी लगभग 35.8 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुकाने पर एयरलाइन की चेक-इन सेवाएं रोक दी थीं। इसके चलते दुबई से जयपुर, मुंबई, अमृतसर और दिल्ली जाने वाली चार उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं। इस मामले में स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा था कि कंपनी संबंधित अधिकारियों के साथ समस्या का समाधान करने में जुटी है। एयरलाइन ने पर्याप्त बैंक गारंटी होने की बात भी कही थी।