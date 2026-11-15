Lalit Modi: ‘Proud to be a British Citizen…’, ललित मोदी ने ली ब्रिटिश नागरिकता, फिर चर्चा में आया राजस्थान कनेक्शन

उन्होंने लिखा, "एक गर्व का पल, एक नया अध्याय। आज 14 नवंबर 2026 को मुझे ऑक्सफोर्ड यूनियन को संबोधित करने का सम्मान मिला, जहां मैंने सार्वजनिक रूप से अपने जीवन के एक बेहद खास पड़ाव को साझा किया। मुझे ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व है। 15 सितंबर 2026 को परिवार और दोस्तों के बीच मैंने अपनी ब्रिटिश नागरिकता का जश्न मनाया। यूनाइटेड किंगडम कई वर्षों से मेरा घर रहा है—इसके लोग, संस्थाएं, परंपराएं और मूल्य मेरे दिल के करीब हैं। ब्रिटिश नागरिक बनना एक सम्मान और जिम्मेदारी है। किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन पर इस पल को साझा करना बेहद खास है। गॉड सेव द किंग!"