जयपुर में पर्यटकों की भीड़ के बीच अपराधी सक्रिय, पर्यटन थाना पुलिस ने 115 बदमाश दबोचे

माणक चौक थाने के आंकड़े इस चिंता की गंभीरता बयां कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में जहां 33 मुकदमे दर्ज हुए थे, वहीं अक्टूबर 2026 में यह संख्या बढकऱ 67 पहुंच गई। यानी एक साल में दर्ज मामलों में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। नवंबर 2025 में पूरे महीने 22 मामले दर्ज हुए थे, जबकि इस बार 14 नवंबर तक 10 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं, 1 जनवरी से 14 नवंबर 2026 तक माणक चौक थाने में कुल 318 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। पर्यटन सीजन में भीड़ बढऩे का अनुमान पहले से रहता है, इसके बावजूद सुरक्षा इंतजाम उसी अनुपात में क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे, यह बड़ा सवाल है।