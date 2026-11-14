Ex-CM अशोक गहलोत ने रिलीज़ किया ‘बजट फाइल्स’ सीरीज़ का पहला एपिसोड, जानें भजनलाल सरकार पर क्या किया ‘खुलासा’?

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बहुचर्चित सोशल मीडिया वीडियो सीरीज 'बजट फाइल्स' का पहला एपिसोड Case No. 01 शनिवार को रिलीज कर दिया है। सीरीज के पहले ही एपिसोड में गहलोत ने जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर आंकड़ों के साथ तीखा हमला बोला है। गहलोत ने अपनी निवर्तमान कांग्रेस सरकार के एक साल के कामकाज की तुलना मौजूदा भाजपा सरकार के तीन वित्त वर्षों के आंकड़ों से करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा के चर्चित नारे 'दो साल बनाम पांच साल' पर सीधा पलटवार किया है।