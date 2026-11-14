Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, 6 जिलों में आज मेघगर्जन के साथ बारिश; कल इन 10 जिलों में येलो अलर्ट

राजस्थान में रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। माउंट आबू में भी सर्दी धीरे-धीरे असर दिखाने लगी है। यहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। शुक्रवार सुबह तापमान में गिरावट के चलते सर्दी का खासा असर देखने को मिला। लोगों ने गर्म कपड़े पहनकर दिनचर्या शुरू की। वहीं, भ्रमणकारी भी सुबह गर्म कपड़ों में घूमते नजर आए। माउंट आबू के न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, अधिकतम तापमान भी दो डिग्री गिरकर 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।