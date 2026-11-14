जयपुर ट्रेलर हादसे में 3 परिवारों की उजड़ीं खुशियां; कोई शादी की तैयारी में था तो किसी के सिर से उठा पिता का साया

दादी का फाटक निवासी रमेश चंव शर्मा प्लाईवुड और प्रॉपर्टी का काम कर अपने परिवार का पेट 2301 पालते थे। शुक्रवार सुबह वह घर से क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखाने की कहकर अपनी कार से निकले थे, लेकिन रास्ते में मौत बनकर आए ट्रेलर ने उनकी सांसें हमेशा के लिए थाम दीं। रमेश के परिवार में दो बेटियां (रोशन और खुशी) हैं। मुर्दाघर के बाहर छोटे भाई कैलाश का रो-रोकर बुरा हाल था। कैलाश की बेटी की फरवरी में शादी होनी है, जिसके चलते घर में खरीदारी और जश्न का माहौल था। लेकिन एक झटके में भाई की अर्थी उठने से परिवार की सारी खुशियां मातम में बदल गई।