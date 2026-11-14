Rajasthan Panchayat Election 2026: मतदान के बीच कई जगह EVM हुई खराब, कहीं आधे घंटे तो कहीं डेढ़ घंटे तक रुकी वोटिंग

पंचायत चुनाव के चौथे यानी अंतिम चरण में 1.05 करोड़ से अधिक मतदाता 8843 प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे। इसी चरण में 16 नवंबर को 3747 ग्राम पंचायतों के सरपंचों व उनके 33885 वार्ड पंचों के लिए मतदान होगा, जिसके तुरंत बाद मतगणना होगी और नतीजे भी उसी दिन घोषित हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायत चुनाव चार चरण में करा रहा है। चौथे और अंतिम चरण का चुनाव 14 से 17 नवंबर तक होगा, जिसके बाद सभी चार चरणों के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस चरण में अंतिम दिन 17 नवंबर को 3747 ग्राम पंचायतों के उपसरपंचों का चुनाव होगा। इसके बाद 20 नवंबर को सभी जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे।