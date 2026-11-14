Rajasthan Panchayat Election 2026: मतदान के बीच कई जगह EVM हुई खराब, कहीं आधे घंटे तो कहीं डेढ़ घंटे तक रुकी वोटिंग

Rajasthan Panchayat Election 2026
जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के तहत शनिवार को 25 जिला परिषदों के 382 और 116 पंचायत समितियों के 2142 सदस्यों के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। हालांकि, मतदान शुरू होते ही प्रदेश के कई जिलों में ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायतें सामने आई। जिसके चलते कई पोलिंग बूथों पर वोटिंग प्रभावित हुई और वोटर्स को इंतजार करना पड़ा। वहीं, बारां जिले के मूंडक्या और मूंडकी गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है।
जानकारी के अनुसार टोंक जिले की निवाई पंचायत समिति की तुर्किया ग्राम पंचायत के बूथ नंब 151 और 152 पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण मतदाताओं को मतदान केंद्र के बाहर करीब आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। सूचना पर नायब तहसीलदार रामकेश मीणा इंजीनियरों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तकनीकी टीम ने ईवीएम को ठीक किया। इसके बाद फिर से मतदान शुरू हुआ। बूंदी जिले की लाखेरी पंचायत समिति क्षेत्र की उतरना ग्राम पंचायत के ब्लॉक संख्या 98 में ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित हुआ। यहां तकनीकी खराबी के कारण करीब डेढ़ घंटे तक वोटिंग रुकी रही। बाद में दूसरी ईवीएम लगाकर मतदान प्रक्रिया शुरू करवाई गई।
चूरू जिले के सुजानगढ़ क्षेत्र की खारिया कानीराम ग्राम पंचायत में भी मतदान शुरू होने के बाद ईवीएम खराब हो गई। केवल तीन मतदाता ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए थे। इसके बाद अचानक ईवीएम खराब हो गई। जैसलमेर जिले में भी मतदान के दौरान खींवसर, पारेवर, मेघूबा, भू और रिदवा सहित कई स्थानों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी की सूचनाएं सामने आईं। प्रशासन की ओर से मशीनों को दुरुस्त करवाने के बाद चुनावी प्रक्रिया फिर से शुरू करवाई गई।
पंचायत चुनाव के चौथे यानी अंतिम चरण में 1.05 करोड़ से अधिक मतदाता 8843 प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे। इसी चरण में 16 नवंबर को 3747 ग्राम पंचायतों के सरपंचों व उनके 33885 वार्ड पंचों के लिए मतदान होगा, जिसके तुरंत बाद मतगणना होगी और नतीजे भी उसी दिन घोषित हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायत चुनाव चार चरण में करा रहा है। चौथे और अंतिम चरण का चुनाव 14 से 17 नवंबर तक होगा, जिसके बाद सभी चार चरणों के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस चरण में अंतिम दिन 17 नवंबर को 3747 ग्राम पंचायतों के उपसरपंचों का चुनाव होगा। इसके बाद 20 नवंबर को सभी जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे।
25 व 26 नवंबर को जिला परिषदों के प्रमुख-उपप्रमुख एवं 27 व 28 नवंबर को पंचायत समितियों के प्रधान-उपप्रधान का चुनाव होगा। चौथे फेज में जिला परिषद और पंचायत समितियों में कई नेताओं के बेटे, बेटियां, बहू और रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह और उनकी बहू चूरू से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं।
चौथे चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के पदों पर श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं। श्रीगंगानगर में ही सबसे ज्यादा 8.67 लाख वोटर्स हैं। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 30 जिला परिषद वार्डों में चुनाव हो रहे हैं। यहीं सबसे ज्यादा 101 प्रत्याशी हैं। पंचायत समिति मेंबर्स के मामले में भी श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 553 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां 164 पंचायत समिति वार्डों में चुनाव हो रहे हैं।
चार जिला परिषदों व 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा होगा। इस कारण बारां, करौली, कोटा व श्रीगंगानगर के जिला प्रमुखों व उपप्रमुखों तथा 30 प्रधानों व उपप्रधानों के चुनाव बाद में होंगे। निर्वाचन आयोग इनके लिए शीघ्र ही चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा।
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