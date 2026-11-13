IMD Alert: राजस्थान में सक्रिय हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा

जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले दो दिन कई जिलों में बादल छाने, मेघगर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 और 15 नवंबर को प्रदेश के 10 जिलों में अलग-अलग दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हालांकि, 16 नवंबर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बाद अगले चार से पांच दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। इससे सर्दी का असर बढ़ेगा।