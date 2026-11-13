Jaipur Accident News: जयपुर में भीषण सड़क हादसा, सर्विस लेन पर घुसा बेकाबू ट्रॉला- 2 की मौत- कई लोग घायल

जानकारी के अनुसार, ट्रॉला अचानक से ऐसा बेकाबू हुआ कि उसने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मारी और वहां मौजूद राहगीरों को राउंड डाला। हादसा आज शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे का बताया जा रहा है। शुरूआती पड़ताल में सामने आया है कि ट्रॉला दौलतपुरा टोल की तरफ से अजमेर रोड की ओर जा रहा था। इसी बीच ट्रॉला चालक ने नियंत्रण खो दिया और वो सर्विस लेन में जा घुसा। यहां उसने दो कारों, एक स्कूटी और एक पिकअप सहित कुल पांच वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया।