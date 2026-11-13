जयपुर में सफाई पर सालाना 552 करोड़ खर्च, फिर भी टॉप-3 में जगह नहीं; इन शहरों ने कम खर्च में किया कमाल

जयपुर. स्वच्छ सर्वेक्षण में हर वर्ष नए शहर पहचान बना रहे है। पहले इंदौर का दबदबा रहा तो अब विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ जैसे शहर टॉप श्री में आए है। जयपुर एक बार फिर टॉप थ्री से बाहर है। जयपुर में सफाई पर खर्च की कमी नहीं, लेकिन खर्च के अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे। जयपुर नगर निगम सफाई व्यवस्था पर हर महीने करीब 46 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इस हिसाब से सालाना खर्च 552 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। हाल ही जारी की गई स्वच्छता रैकिंग में जो शहर टॉप थ्री में हैं, वे जयपुर की तुलना में सफाई पर कम खर्च कर रहे हैं।