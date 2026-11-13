जयपुर में सफाई पर सालाना 552 करोड़ खर्च, फिर भी टॉप-3 में जगह नहीं; इन शहरों ने कम खर्च में किया कमाल

जयपुर के सिविल लाइंस में गुरुवार को पड़ा कचरे का ढेर (Photo-Patrika)
जयपुर. स्वच्छ सर्वेक्षण में हर वर्ष नए शहर पहचान बना रहे है। पहले इंदौर का दबदबा रहा तो अब विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ जैसे शहर टॉप श्री में आए है। जयपुर एक बार फिर टॉप थ्री से बाहर है। जयपुर में सफाई पर खर्च की कमी नहीं, लेकिन खर्च के अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे। जयपुर नगर निगम सफाई व्यवस्था पर हर महीने करीब 46 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इस हिसाब से सालाना खर्च 552 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। हाल ही जारी की गई स्वच्छता रैकिंग में जो शहर टॉप थ्री में हैं, वे जयपुर की तुलना में सफाई पर कम खर्च कर रहे हैं।
जो शहर सफाई में बेहतर काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले एक व्यवस्था बनाई और फिर कचरे को कम किया। जयपुर में अब भी अभियान चल रहे हैं। ये क्षणिक खुशी देता है। इसे संस्थागत करने की जरूरत है। लागत को कम करने की भी जरूरत है। नगर निगम को यह भी देखना होगा कि घरों से उठने वाले कचरे का कितना हिस्सा अलग-अलग श्रेणियों में प्रोसेसिंग तक पहुंच रहा है। सफाई कर्मचारियों की संख्या और मशीनरी पर खर्च के साथ उनके काम का परिणाम भी मापा जाना चाहिए।
-विवेक एस अग्रवाल, एक्सपर्ट, ठोस कचरा प्रबंधन
जयपुर को राज्य स्तर पर पहला स्थान मिला है। अभी राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग आना शेष है। टॉप थी में जगह नहीं बना पाने के कारण जानेंगे। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, गीले-सूखे कचरे का पृथक्करण, नियमित सफाई और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण पर विशेष फोकस करेंगे।
-ओम कसेरा, आयुक्त, जयपुर नगर निगम
डोर-टू-डोर कचरा संग्रहणः 07 करोड़ रुपए प्रतिमाह
कचरे का परिवहनः 04 करोड़ रुपए प्रतिमाह
रोड स्वीपिंग, कॉम्पेक्टर और लिटर पिकरः 04 करोड़ रुपए प्रतिमाह
नियमित सफाई कर्मचारी: 7,000
सफाई कर्मचारियों पर प्रति माह खर्चः 28 करोड़ रुपए प्रतिमाह
अभियान के तहत लगाए सफाईकर्मी: 3,000
अनुमानित प्रतिदिन कचराः 2,000 टन
|शहर
|2025-26
|2024-25
|विशाखापत्तनम
|01
|09
|जबलपुर
|02
|05
|लखनऊ
|03
|03
|शहर
|सालाना खर्च
|विशाखापत्तनम
|₹455 करोड़
|लखनऊ
|₹475 करोड़
|जयपुर
|₹552 करोड़
|जबलपुर
|उपलब्ध नहीं
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